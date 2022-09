Tuttosport – Di Maria ce la fa | Rabiot in dubbio

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 10:52:37 Arrivano conferme da: TORINO – Non è ancora una partita da “dentro o fuori”, ma è già un incrocio molto più che importante per il cammino in Champions League della Juventus. Mercoledì arriva il Benfica all’Allianz Stadium (i portoghesi hanno vinto all’esordio contro il Maccabi Haifa) e Massimiliano Allegri, già privo del lungodegente Paul Pogba in mezzo al campo (rientrerà nel giro di sette settimane), spera di non dover rinunciare anche all’altro pupillo francese: Adrien. L’ex Paris Saint Germain, uscito “ammaccato” dal ritorno al Parco dei Principi della scorsa settimana, ha saltato la gara contro la Salernitana per un sovraccarico al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Il recupero diper il Benfica è fortemente a rischio. Alla Continassa è già iniziata una corsa contro il tempo per ...