“Tutto distrutto”. Dramma per Salvo Veneziano GF, un giorno da dimenticare (Di lunedì 12 settembre 2022) Salvo Veneziano ha aperto subito una pizzeria con i soldi guadagnati con il GF e le numerose ospitate di cui si era reso protagonista ai tempi della sua partecipazione al reality. Era il 2000 e il siciliano si è subito imposto come uno dei concorrenti più amati della prima, storica, edizione del GF. Anni dopo nella Casa c’è anche tornato, Salvo poi uscire per squalifica ma parallelamente ha portato avanti i suoi locali tra cui, appunto, il primo da lui fondato a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza. Salvo Veneziano, la sua pizzeria “totalmente distrutta” da un incendio Lo aveva inaugurato 15 anni fa ma a quanto pare ora dovrà dirgli addio per sempre. Un incendio divampato nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre 2022 ha infatti “distrutto totalmente” la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)ha aperto subito una pizzeria con i soldi guadagnati con il GF e le numerose ospitate di cui si era reso protagonista ai tempi della sua partecipazione al reality. Era il 2000 e il siciliano si è subito imposto come uno dei concorrenti più amati della prima, storica, edizione del GF. Anni dopo nella Casa c’è anche tornato,poi uscire per squalifica ma parallelamente ha portato avanti i suoi locali tra cui, appunto, il primo da lui fondato a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza., la sua pizzeria “totalmente distrutta” da un incendio Lo aveva inaugurato 15 anni fa ma a quanto pare ora dovrà dirgli addio per sempre. Un incendio divampato nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre 2022 ha infatti “totalmente” la ...

