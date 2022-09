Skriniar gela l'Inter: 'Non voglio parlare del contratto' (Di lunedì 12 settembre 2022) Un'estata in sospeso tra Milano e Parigi, i milioni arabi del Psg a tentarlo, il trasferimento da Messi e Mbappé che sembrava imminente e poi sfumato (ma col rischio che si rimaterializzi presto, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) Un'estata in sospeso tra Milano e Parigi, i milioni arabi del Psg a tentarlo, il trasferimento da Messi e Mbappé che sembrava imminente e poi sfumato (ma col rischio che si rimaterializzi presto, ...

Gazzetta_it : #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - NandoPiscopo1 : RT @Gazzetta_it: #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - ciroaleroby4 : RT @Gazzetta_it: #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - kimonsjaer24 : RT @Gazzetta_it: #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - IlGabbiano46 : RT @Gazzetta_it: #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' -