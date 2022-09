Pensione anticipata ordinaria in cumulo: ecco gli effetti sulla liquidazione del TFS (Di lunedì 12 settembre 2022) Per chi sceglie il pensionamento con il cumulo gratuito e lavora nel pubblico impiego la liquidazione del TFS slitta anche di diversi anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) Per chi sceglie il pensionamento con ilgratuito e lavora nel pubblico impiego ladel TFS slitta anche di diversi anni. L'articolo .

orizzontescuola : Pensione anticipata ordinaria in cumulo: ecco gli effetti sulla liquidazione del TFS - RobertoB_27 : @GiuseppeConteIT Quindi è giusto che fannulloni e nullafacenti, prendano“la pensione anticipata”,quando c’è gente c… - zazoomblog : Pensione anticipata? Ecco com’è possibile - #Pensione #anticipata? #com’è - leftsnoopy : @evamarghe L'ignoranza della Annunziata è qualcosa di tangibile. La mandino in pensione anticipata e basta. :-) - LavoroFisco : Pensione di vecchiaia anticipata con invalidità all’80%: ecco come funziona -