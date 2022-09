Operata al volto la bambina di 7 anni azzannata dal pitbull

(Di lunedì 12 settembre 2022) AGI -dai medici della Chirurgia pediatrica e della Chirurgia plastica al Fazzi di Lecce, la bimba di 7dalieri sera a Monteroni di Lecce è in prognosi riservata. "La bimba ha riportato profonde ferite lacero contuse del, in particolare della guancia sinistra e del padiglione auricolare sinistro - ha commentato il dottor Luciano Leanza dirigente medico del Reparto di Chirurgia Plastica del Fazzi - con perdita di sostanza cutanea e dei tessuti molli che ha richiesto un delicato intervento ricostruttivo con lembi locali e con tecniche di chirurgia plastica ricostruttiva per garantire, vista l'entità del trauma, un recupero morfo funzionale ed estetico. Resta chiaro che le complicanze infettive legate al trauma e alla sede anatomica - ha aggiunto - richiedono ...

