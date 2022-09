Morte Regina Elisabetta II | rinviata anche Arsenal-PSV Eindhoven

(Di lunedì 12 settembre 2022)-PSV, originariamente programmata per giovedì 15 settembre all’Emirates Stadium, non si giocherà. Lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale il club londinese, in accordo con UEFA e polizia inglese. La decisione è stata presa in seguito alladellaII. Il match, valevole per la seconda giornata dell’Europa League 2022/2023, viene dunque rinviato a data da destinarsi. SportFace.

