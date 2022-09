Milan | Ielpo | ”Perde più Pioli con Leao di Spalletti con Osimhen”

(Di lunedì 12 settembre 2022) In vista di-Napoli di domenica, Marioha commentato le assenze di Rafaele Victor

MilanTV : Studio pronto, stasera torna l'Inferno! Dalle 21 LIVE con @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti ospiti ??… - dome1199 : RT @MilanTV: Studio pronto, stasera torna l'Inferno! Dalle 21 LIVE con @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti ospiti ???? ?? Comme… - mauro_suma : RT @MilanTV: Studio pronto, stasera torna l'Inferno! Dalle 21 LIVE con @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti ospiti ???? ?? Comme… - Agbaje_89 : RT @MilanTV: Studio pronto, stasera torna l'Inferno! Dalle 21 LIVE con @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti ospiti ???? ?? Comme… - Birobiro72 : RT @MilanTV: Studio pronto, stasera torna l'Inferno! Dalle 21 LIVE con @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti ospiti ???? ?? Comme… -

Commenta per primo Mario, nel corso dell'intervista a Milannews.it, parla di De Ketelaere: 'Ha bisogno giocare, senza tanti giri di parole. Se ilha preso il crack del futuro, un calciatore che ogni volta che ...Intanto su MilanNews.it Mario, che difese i pali deldal 1993 al 1996, ha detto la sua sulla questione, spingendo la sua ex squadra a conferire l'inciarico da titolare al De Ketelaere:Ielpo: «Perde più il Milan senza Leao che il Napoli senza Osimhen». Le parole dell’ex portiere rossonero Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Radio Rai delle assenze importanti di Milan e Napoli in ...L'ex portiere Dino Zoff ha parlato del suo pari ruolo Mike Maignan. Sentite le sue parole sull'estremo difensore del Milan ...