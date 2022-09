Loujin muore di sete a 4 anni tra le braccia della mamma: la tragica fine su un barcone per arrivare in Europa (Di lunedì 12 settembre 2022) Loujin, una bimba di 4 anni, 'è morta tra le braccia della madre mentre diceva 'mamma ho sete''. Una storia di orrore che arriva dal Mar Mediterraneo , quella di una bambina, fuggita insieme alla ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022), una bimba di 4, 'è morta tra lemadre mentre diceva 'ho''. Una storia di orrore che arriva dal Mar Mediterraneo , quella di una bambina, fuggita insieme alla ...

angiustrade : ...continuiamo a girarci dall'altra parte. - leggoit : Loujin muore di sete a 4 anni tra le braccia della mamma: la tragica fine su un barcone per arrivare in Europa - Destradipopolo : #LOUJIN MUORE DI SETE A 4 ANNI TRA LE BRACCIA DELLA MAMMA, ERA SU UN BARCONE DA DIECI GIORNI: L’EUROPA DELLA VERGOG… - infoitinterno : Loujin muore di sete a 4 anni tra le braccia della mamma - StefanoGalieni : Loujin che a 4 anni muore dicendo 'mamma ho sete'. Il giorno in cui riuscirò ad accettarlo, non avrò diritto a vivere -