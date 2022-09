“Lo faccio per voi”. Bianca Guaccero, basta un video a scatenare i suoi fan: tutti emozionati (Di lunedì 12 settembre 2022) Momenti di fortissime emozioni dopo il gesto di Bianca Guaccero, che ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Ha aspettato il mese di settembre l’ex presentatrice di Detto Fatto per compiere questo gesto che indubbiamente resterà nella memoria di tutti. La nostalgia è già travolgente e i suoi fan sono rimasti davvero commossi da questa decisione assunta dalla conduttrice televisiva. Tra l’altro, ha scelto non a caso la data del 12 settembre, che avrebbe rappresentato un giorno davvero importante per la pugliese. Giorni fa Bianca Guaccero, prima dunque che caricasse questo video su Instagram, aveva detto: “Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”: la conduttrice ha parlato così sul suo ritorno sul piccolo schermo. La sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Momenti di fortissime emozioni dopo il gesto di, che ha pubblicato unsul suo profilo Instagram. Ha aspettato il mese di settembre l’ex presentatrice di Detto Fatto per compiere questo gesto che indubbiamente resterà nella memoria di. La nostalgia è già travolgente e ifan sono rimasti davvero commossi da questa decisione assunta dalla conduttrice televisiva. Tra l’altro, ha scelto non a caso la data del 12 settembre, che avrebbe rappresentato un giorno davvero importante per la pugliese. Giorni fa, prima dunque che caricasse questosu Instagram, aveva detto: “Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”: la conduttrice ha parlato così sul suo ritorno sul piccolo schermo. La sua ...

