LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-6 7-6 6-3, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince il primo Slam della carriera e sarà numero 1 del mondo! (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.47 La nostra DIRETTA LIVE di Alcaraz-Ruud finisce qui. Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! 1.45 Salgono i rimpianti per Sinner: un match point a favore contro Alcaraz l’ha separato probabilmente da una grande traguardo. 1.43 Ruud esce con dei rimpianti da questa finale: il norvegese ha avuto due chance per andare avanti due set a uno nel terzo parziale. 1.41 Il primo dei tanti Slam che vincerà questo ragazzo: ha giocato con una personalità straordinaria l’ultimo game, mostrando una maturità incredibile. 6-3 vince GLI US Open CARLOS AlcarazZ!!! CHE TORNEO HA GIOCATO! 40-30 Sbaglia con il dritto ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.47 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! 1.45 Salgono i rimpianti per Sinner: un match point a favore control’ha separato probabilmente da una grande traguardo. 1.43esce con dei rimpianti da questa finale: il norvegese ha avuto due chance per andare avanti due set a uno nel terzo parziale. 1.41 Ildei tanticherà questo ragazzo: ha giocato con una personalità straordinaria l’ultimo game, mostrando una maturità incredibile. 6-3GLI USCARLOSZ!!! CHE TORNEO HA GIOCATO! 40-30 Sbaglia con il dritto ...

zazoomblog : LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-6 7-6 4-2 US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti di un set e un break - #Alcaraz-Ru… - NFLGameLive3 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - UFCLiveWatchOn1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - UFCFullFightUp1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - FIFATvSports1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? -