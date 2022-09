L’Italia sul tetto del mondo della pallavolo dopo 24 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ventiquattrofa Fefé De Giorgi aveva 37. Solo otto dei quattordici nuovi azzurri campioni delerano nati. Lastessa, negli90 era quasi un altro sport, con regole e punteggi molto diversi. Ma ci voleva una giovanissima - nuova di pacca - generazione di fenomeni per far fuori quella epica formata da Velasco e tornare sulla vetta del. Per andare a Katowice, a spegnere le aspettative di un Paese intero strappando la Polonia al suo destino: campioni nel 2014, poi nel 2018, ma non nel 2022. I giovani fanno così, rompono le tradizioni.Nellac'era una statistica, inaugurata proprio dall'Italia: i Mondiali a cicli da tre. Alla tripletta azzurra - 1990, 1994, 1998 - era seguita quella del Brasile - 2002, 2006, 2010. La Polonia ci ...