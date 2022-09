L’intervista Kvaratskhelia-Juan Jesus è fake, lo rivela la Ssc Napoli (Di lunedì 12 settembre 2022) L’intervista di Kvaratskhelia e Juan Jesus ad un quotidiano scozzese sarebbe fake, lo rivela ufficialmente la Ssc Napoli. La partita Glasgow Rangers-Napoli è stata posticipata di un giorno per questioni di ordine pubblico, a causa dello spostamento della salma della Regina Elisabetta II. L’attesa si allungherà e l’entusiasmo sale in casa Napoli. Kvaratskhelia dalle pagine del giornale scozzese Daily Record dice: “Giocare in Champions League è il sogno di ogni giocatore. Siamo davvero felici di aver battuto un club così prestigioso come il Liverpool. Dobbiamo dimenticare subito quanto fatto con il Liverpool. Ora siamo concentrati solo sulla gara con i Rangers. Non sarà un match facile perché loro giocheranno davanti al ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022)diad un quotidiano scozzese sarebbe, loufficialmente la Ssc. La partita Glasgow Rangers-è stata posticipata di un giorno per questioni di ordine pubblico, a causa dello spostamento della salma della Regina Elisabetta II. L’attesa si allungherà e l’entusiasmo sale in casadalle pagine del giornale scozzese Daily Record dice: “Giocare in Champions League è il sogno di ogni giocatore. Siamo davvero felici di aver battuto un club così prestigioso come il Liverpool. Dobbiamo dimenticare subito quanto fatto con il Liverpool. Ora siamo concentrati solo sulla gara con i Rangers. Non sarà un match facile perché loro giocheranno davanti al ...

Napoli, Kvaratskhelia: 'Il Liverpool è già il passato, a Glasgow ci attende un'atmosfera elettrica'

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un'intervista al Daily Record in vista della sfida di mercoledì in Champions League contro i Glasgow Rangers: 'Giocare la Champions League è il sogno di ogni giocatore.'

Napoli - Spezia, Spalletti: "Vittoria meritata". E sull'espulsione... Dopo il nostro gol sono venuti a protestare per i minuti di recupero, io l'ho fatto notare. Altra ottima prestazione di Kvaratskhelia, ma il migliore in campo è Kiwior che sullo 0-0 va anche a giocare.

CN24 - Intervista Kvaratskhelia-Juan Jesus, arriva la smentita dalla SSC Napoli: i dettagli