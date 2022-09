La maggior parte delle famiglie sogna un cucciolo: tenero e con tanta voglia di giocare. Ma adottare un cane adulto (o in là con gli anni) ha i suoi vantaggi (Di lunedì 12 settembre 2022) Non ha il fascino, né l’energia, della gioventù. Eppure adottare un cane anziano può essere la scelta giusta. Per regalargli anche solo pochi anni di una vita serena. Con conseguenze positive anche per la casa che gli apre le porte. Il cane anziano saprà infatti ricambiare con riconoscenza e tranquillissima dedizione. Ha scelto di adottare un cane anziano, più volte, Tiziano Ferro che nel 2022 ha accolto Gianni, 8 anni, un mese dopo la morte di Jake, adottato quando era già adulto e malato. E anche Valentina Bagnato, responsabile delle Relazioni internazionali di Oipa, che ha adottato il 13enne Baloo già 3 anni fa, e non tornerebbe indietro per nessuna ragione. Ecco la sua storia e i 5 ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Non ha il fascino, né l’energia, della gioventù. Eppureunanziano può essere la scelta giusta. Per regalargli anche solo pochidi una vita serena. Con conseguenze positive anche per la casa che gli apre le porte. Ilanziano saprà infatti ricambiare con riconoscenza e tranquillissima dedizione. Ha scelto diunanziano, più volte, Tiziano Ferro che nel 2022 ha accolto Gi, 8, un mese dopo la morte di Jake, adottato quando era giàe malato. E anche Valentina Bagnato, responsabileRelazioni internazionali di Oipa, che ha adottato il 13enne Baloo già 3fa, e non tornerebbe indietro per nessuna ragione. Ecco la sua storia e i 5 ...

