Italbasket, Pozzecco: “Vogliamo continuare a vivere un sogno, spero in arbitraggio equilibrato” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Abbiamo due opzioni: pensare o non pensare. La prima significa che pensare che abbiamo la Francia, poi eventualmente la Slovenia e la Grecia, ovvero Gobert, Doncic e Antetokounmpo dopo aver giocato contro Jokic. Oppure possiamo non pensare e fare in modo che questi ragazzi vivano l’entusiasmo e scendano in campo per continuare a vivere un sogno. Lo dico dall’inizio, mi prendono per matto ma ci sono abituato, il sogno non è razionalità”. Queste le parole del ct dell’Italia del basket, Gianmarco Pozzecco, all’indomani della clamorosa vittoria contro la Serbia agli Europei 2022 e in vista dei quarti di finale con la fortissima Francia: “Mi piacerebbe vedere un arbitraggio un po’ più equilibrato. Gli arbitri sono capaci ma possono sbagliare, hanno commesso qualche errore ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) “Abbiamo due opzioni: pensare o non pensare. La prima significa che pensare che abbiamo la Francia, poi eventualmente la Slovenia e la Grecia, ovvero Gobert, Doncic e Antetokounmpo dopo aver giocato contro Jokic. Oppure possiamo non pensare e fare in modo che questi ragazzi vivano l’entusiasmo e scendano in campo perun. Lo dico dall’inizio, mi prendono per matto ma ci sono abituato, ilnon è razionalità”. Queste le parole del ct dell’Italia del basket, Gianmarco, all’indomani della clamorosa vittoria contro la Serbia agli Europei 2022 e in vista dei quarti di finale con la fortissima Francia: “Mi piacerebbe vedere unun po’ più. Gli arbitri sono capaci ma possono sbagliare, hanno commesso qualche errore ...

giomalago : Notte magica a Berlino, #Italbasket monumentale. Impresa da impazzire, speciale come l'emozione di sconfiggere la… - Eurosport_IT : Chi di voi vorrebbe un coach come Pozzecco nella propria squadra? #Italbasket | #EuroBasket | #Pozzecco - sportface2016 : #Italbasket, #Pozzecco: 'Vogliamo continuare a vivere un sogno, spero in un arbitraggio equilibrato con la Francia' - andresalis : RT @enrica_corti: Loro...sempre i più piccoli in mezzo ai giganti, oggi 2 giganti in mezzo ai loro ragazzi! Grazie delle gioie pazzesche! #… - _Arimoon88 : RT @StorieASpicchi: Ma rivediamolo meglio ?? #italbasket #pozzecco #eurobasket -