Elezioni, l'ironia di Conte: "Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l'ha, riporta Renzi in Parlamento…" (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non vedo la prospettiva per collaborare con questi vertici del Pd. Non è questione di una reazione risentita, ma hanno abbracciato un progetto politico che a noi e a me appare incomprensibile". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso del 'Faccia a faccia' nella sede della Cna, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, a Roma. "Pare che anche il segretario del Pd abbia sottoscritto lo slogan della nostra campagna, dalla parte giusta. Vuol dire che siamo davvero dalla parte giusta se il Pd ci fa questo endorsement", ha aggiunto ironizzando il leader del Movimento 5 stelle. "Un Pd che ha abbracciato il progetto politico di Di Maio e Tabacci, ha abbracciato poi Calenda, che, devo dire la verità bisogna capire a giorni pari e a giorni dispari cosa pensa…", ha spiegato Conte.

