Elezioni: Letta, 'lotta evasione è parte centrale nostro programma' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "La lotta all'evasione fiscale è una parte centrale del programma, è da lì che tireremo fuori le risorse". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Laall'fiscale è unadel, è da lì che tireremo fuori le risorse". Così Enricoal confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere.

