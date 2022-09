Elezioni 2022, Renzi: “O vince l’Italia o vince Meloni” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “La partita è a due: o vince l’Italia o vince la Meloni. Meglio Letta o Meloni? Meglio Draghi”. Cosi Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rispondendo ai giornalisti in una conferenza stampa a Como in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Noi siamo sostenendo Draghi fino all’ultimo, a cominciare dal vergognoso ostruzionismo del M5S che sta bloccando il decreto aiuti e che ora ci auguriamo si risolva per il bene degli italiani alle prese con il caro bollette”, dice. “Salvini -afferma facendo riferimento al leader della Lega- è lo stesso che dice il reddito di cittadinanza va abolito dopo averlo votato, che ha votato contro il Jobs Act e industria 4.0 e poi viene a parlare in questo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “La partita è a due: ola. Meglio Letta o? Meglio Draghi”. Cosi Matteo, leader di Italia Viva, rispondendo ai giornalisti in una conferenza stampa a Como in vista dellepolitichedel 25 settembre. “Noi siamo sostenendo Draghi fino all’ultimo, a cominciare dal vergognoso ostruzionismo del M5S che sta bloccando il decreto aiuti e che ora ci auguriamo si risolva per il bene degli italiani alle prese con il caro bollette”, dice. “Salvini -afferma facendo riferimento al leader della Lega- è lo stesso che dice il reddito di cittadinanza va abolito dopo averlo votato, che ha votato contro il Jobs Act e industria 4.0 e poi viene a parlare in questo ...

