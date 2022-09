"È un poveretto": Salvini sbotta da Giletti, chi finisce nel mirino (Di lunedì 12 settembre 2022) Matteo Salvini è stufo. La campagna elettorale è stata segnata dai continui attacchi che piovono dalla sinistra e che di fatto hanno un solo filo rosso: legare il nome del leader della Lega a quello di Putin. Da qualche tempo soprattutto su LaStampa e Repubblica va avanti un continuo attacco nei confronti del leader della Lega che deve fare i conti con l'odio sprigionato da sinistra nei suoi confronti. Retroscena pretestuosi e inchieste ad hoc hanno un solo obiettivo: infangare Salvini. E il clima d'odio che sta crescendo di giorno in giorno sta procurando anche alcuni fatti spiacevoli e inquietanti come ad esempio gli assalti ai gazebo della Lega a Massa Carrara in cui si è scatenata l'ira dei kompagni. E all'ennesimo attacco da parte della stampa di sinistra, Salvini a Non è l'Arena si è lasciato andare a uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Matteoè stufo. La campagna elettorale è stata segnata dai continui attacchi che piovono dalla sinistra e che di fatto hanno un solo filo rosso: legare il nome del leader della Lega a quello di Putin. Da qualche tempo soprattutto su LaStampa e Repubblica va avanti un continuo attacco nei confronti del leader della Lega che deve fare i conti con l'odio sprigionato da sinistra nei suoi confronti. Retroscena pretestuosi e inchieste ad hoc hanno un solo obiettivo: infangare. E il clima d'odio che sta crescendo di giorno in giorno sta procurando anche alcuni fatti spiacevoli e inquietanti come ad esempio gli assalti ai gazebo della Lega a Massa Carrara in cui si è scatenata l'ira dei kompagni. E all'ennesimo attacco da parte della stampa di sinistra,a Non è l'Arena si è lasciato andare a uno ...

