Donna segregata in casa dal fratello e dalla cognata, l’incubo lungo 22 anni: «Poteva lavarsi una volta al mese» (Di lunedì 12 settembre 2022) Un incubo durato 22 anni e cominciato con un’offerta che sembrava dettata solo dall’amore fraterno quello in cui si è ritrovata a vivere una Donna oggi 67enne. Ridotta in schiavitù dal fratello e dalla cognata, segregata in una stanza senza riscaldamento e costretta a restare reclusa in solitudine. A consentirle di risvegliarsi dall’incubo sono stati i carabinieri di Bojano (Campobasso) che l’hanno liberata in seguito a una segnalazione. L’origine dell’incubo Tutto ha inizio nel 1995 quando la Donna, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l’invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. I primi ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 12 settembre 2022) Un incubo durato 22e cominciato con un’offerta che sembrava dettata solo dall’amore fraterno quello in cui si è ritrovata a vivere unaoggi 67enne. Ridotta in schiavitù dalin una stanza senza riscaldamento e costretta a restare reclusa in solitudine. A consentirle di risvegliarsi dalsono stati i carabinieri di Bojano (Campobasso) che l’hanno liberata in seguito a una segnalazione. L’origine delTutto ha inizio nel 1995 quando la, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l’invito delche decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. I primi ...

