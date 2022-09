Dalla Baguette di Fendi ai nuovi modelli d’ispirazione Nineties, tutti i trend da seguire (Di lunedì 12 settembre 2022) Non hanno intenzione di farsi rubare la scena dagli abiti, le borse della New York Fashion Week primavera estate 2023. E a conferma di tutto questo è arrivata la sfilata di Fendi che celebra i 25 anni della Baguette ad aprire la kermesse. Una collezione Resort che, al lavoro di Kim Jones e di Silvia Venturini Fendi, unisce una collaborazione con Marc Jacobs e con Tiffany & Co.. A New York succede anche questo. Un’intera sfilata dedicata a una borsa, l’iconica Baguette di Fendi che compie 25 anni. Nineties vibes Il risultato è un mix di stilemi classy & street dalle tinte luminose che omaggia la borsa resa celebre da Sex & the City declinandola in mille varianti diverse e trasformandola anche in accessori ed elemento décor. Sarà sotto l’influenza di questo prestigioso ... Leggi su amica (Di lunedì 12 settembre 2022) Non hanno intenzione di farsi rubare la scena dagli abiti, le borse della New York Fashion Week primavera estate 2023. E a conferma di tutto questo è arrivata la sfilata diche celebra i 25 anni dellaad aprire la kermesse. Una collezione Resort che, al lavoro di Kim Jones e di Silvia Venturini, unisce una collaborazione con Marc Jacobs e con Tiffany & Co.. A New York succede anche questo. Un’intera sfilata dedicata a una borsa, l’iconicadiche compie 25 anni.vibes Il risultato è un mix di stilemi classy & street dalle tinte luminose che omaggia la borsa resa celebre da Sex & the City declinandola in mille varianti diverse e trasformandola anche in accessori ed elemento décor. Sarà sotto l’influenza di questo prestigioso ...

