Coppa Davis 2022, Berrettini: “Abbiamo una squadra forte e competitiva, vogliamo arrivare in fondo” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il numero 15 del ranking Atp, Matteo Berrettini, nel corso di una conferenza stampa con il nuovo sponsor Illumia, ha parlato delle fasi finali della Coppa Davis 2022, in programma dal 13 al 18 settembre: “Le aspettative ovviamente sono alte, non solo perché giochiamo in Italia e non solo perché giochiamo a Bologna ma anche perché sappiamo di avere una squadra competitiva e molto forte”. Per il finalista dell’edizione 2021 di Wimbledon il raggruppamento non sarà facile, ma è consapevole del valore della Nazionale Italiana: “Purtroppo o per fortuna anche gli altri sono forti, però ci proviamo: siamo una squadra per alcuni versi molto giovane, che non ha giocato tutte queste partite in Davis, ma sappiamo che il nostro livello è alto e ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Il numero 15 del ranking Atp, Matteo, nel corso di una conferenza stampa con il nuovo sponsor Illumia, ha parlato delle fasi finali della, in programma dal 13 al 18 settembre: “Le aspettative ovviamente sono alte, non solo perché giochiamo in Italia e non solo perché giochiamo a Bologna ma anche perché sappiamo di avere unae molto”. Per il finalista dell’edizione 2021 di Wimbledon il raggruppamento non sarà facile, ma è consapevole del valore della Nazionale Italiana: “Purtroppo o per fortuna anche gli altri sono forti, però ci proviamo: siamo unaper alcuni versi molto giovane, che non ha giocato tutte queste partite in, ma sappiamo che il nostro livello è alto e ...

