Clamoroso colpo di scena: Gigio Donnarumma, il gesto che gli cambia la carriera (Di lunedì 12 settembre 2022) Tanto criticato da quando ha lasciato il Milan la scorsa estate per passare al Psg, dopo il titolo di “miglior portiere di Euro2020”, Donnarumma ora è autore di prestazioni positive in Ligue 1. Riemerso col talento di sempre, che lo ha reso decisivo anche nella sfida tra i parigini e il Brest, vinta dalla squadra di Gigio per 1-0. In un incontro che pareva semplice, Gigio Donnarumma è stato determinante. Dopo il gol di Neymar, nonostante l'uomo in meno, gli ospiti non sono crollati, e hanno continuato ad attaccare. Al 71', quindi, l'occasione d'oro quando l'arbitro, giustamente, ha assegnato loro un rigore. Ma il campano classe 1999 ha ipnotizzato Slimani, che ha calciato bene e angolato, trovando però uno straordinario Donnarumma, volato per respinge la conclusione del calciatore del Brest. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Tanto criticato da quando ha lasciato il Milan la scorsa estate per passare al Psg, dopo il titolo di “miglior portiere di Euro2020”,ora è autore di prestazioni positive in Ligue 1. Riemerso col talento di sempre, che lo ha reso decisivo anche nella sfida tra i parigini e il Brest, vinta dalla squadra diper 1-0. In un incontro che pareva semplice,è stato determinante. Dopo il gol di Neymar, nonostante l'uomo in meno, gli ospiti non sono crollati, e hanno continuato ad attaccare. Al 71', quindi, l'occasione d'oro quando l'arbitro, giustamente, ha assegnato loro un rigore. Ma il campano classe 1999 ha ipnotizzato Slimani, che ha calciato bene e angolato, trovando però uno straordinario, volato per respinge la conclusione del calciatore del Brest. ...

