Bir Kuçuk Gun Isigi trama puntata 2 del 12 Settembre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di lunedì 12 settembre 2022) Sebbene Elif non sappia come ripagare i debiti che Hakan si lascia alle spalle, rischia anche di perdere il lavoro. Sebbene non possa accettare l’esistenza di Güne?, inizia a formare un legame con lui e inizia a preoccuparsi per lui. Mentre F?rat lotta con i punti interrogativi creati dai sei anni di assenza di Dila, L'articolo proviene da MediaTurkey.