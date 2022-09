Arrestati imprenditori e politici in Salento (Di lunedì 12 settembre 2022) Carabinieri e Guardia di Finanza stanno notificando provvedimenti restrittivi a carico di amministratori e imprenditori ad Otranto, in Salento. Le misure cautelari sono firmate dal gip Cinzia Vergine ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Carabinieri e Guardia di Finanza stanno notificando provvedimenti restrittivi a carico di amministratori ead Otranto, in. Le misure cautelari sono firmate dal gip Cinzia Vergine ...

petergomezblog : Otranto, “favori al settore del turismo per i voti”: arrestati il sindaco e altri 9 tra politici e imprenditori… - Agenzia_Ansa : Blitz nel Salento, arrestati imprenditori e politici per presunti casi di corruzione. Indagato per falso ideologic… - SkyTG24 : Corruzione in Salento, arrestati imprenditori e politici - namarte15 : RT @petergomezblog: Otranto, “favori al settore del turismo per i voti”: arrestati il sindaco e altri 9 tra politici e imprenditori https:/… - GaetanoGorgoni : #otranto Amministratori “troppo vicini” ad imprenditori: arrestati sindaco ed ex sindaco, 60 indagati… -