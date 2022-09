Ant-Man 3, Jimmy Woo torna interpretato da Randall Park (Di lunedì 12 settembre 2022) Alla D23 Expo, conferenza della Disney e di tutte le società di proprietà del colosso dell’intrattenimento, anche la presentazione del seguito della saga con Ant-Man 3, “Quantumania”, che vede il ritorno degli attori resi celebri dalle pellicole targate Marvel, come Radall Park, interprete dell’agente Jimmy Woo. Il personaggio, già apparso nei film precedenti e in WandaVision, tornerà sul grande schermo. Insieme a lui, nel panel dedicato proprio all’ultima fatica sul grandissimo (e piccolissimo) supereroe, anche Kevin Feige, Evangeline Lilly, Paul Rudd e Jonathan Majors. Il film sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 15 febbraio 2023. Le ultime dal D23, Ant-Man 3, Quantumania: anche MODOK e Kang mostrati nei trailer Con la conclusione del D23 (che prende nome dal fan club officiale Disney, nato dall’unione dell’iconica D e del numero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Alla D23 Expo, conferenza della Disney e di tutte le società di proprietà del colosso dell’intrattenimento, anche la presentazione del seguito della saga con Ant-Man 3, “Quantumania”, che vede il ritorno degli attori resi celebri dalle pellicole targate Marvel, come Radall, interprete dell’agenteWoo. Il personaggio, già apparso nei film precedenti e in WandaVision, tornerà sul grande schermo. Insieme a lui, nel panel dedicato proprio all’ultima fatica sul grandissimo (e piccolissimo) supereroe, anche Kevin Feige, Evangeline Lilly, Paul Rudd e Jonathan Majors. Il film sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 15 febbraio 2023. Le ultime dal D23, Ant-Man 3, Quantumania: anche MODOK e Kang mostrati nei trailer Con la conclusione del D23 (che prende nome dal fan club officiale Disney, nato dall’unione dell’iconica D e del numero ...

