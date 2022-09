Alberto Matano, compleanno in diretta per i 50 anni: «Che figata diventare maggiorenni». Gli auguri dal marito Riccardo Mannino (Di lunedì 12 settembre 2022) Alberto Matano ha compiuto gli anni lo scorso 9 settembre. Il conduttore de La Vita in diretta ha raggiunto la soglia dei 50 e ha voluto condividere su Instagram un post in cui prende in giro se stesso: ha riferito ai follower di aver raggiunto la maggiore età.. per quale motivo? Il giornalista, tanto amato dal pubblico, ha ricevuto gli auguri in diretta da parte dello studio durante il programma. Durante il collegamento col Festival di Venezia, Rocio Muñoz Morales, madrina della Mostra Internazionale dell’arte cinematografica, ha voluto prendersi un momento per fare gli auguri a Matano. È stata una sorpresa che il festeggiato non si aspettava e che ha colto con molto entusiasmo e commozione. Gli auguri da parte del pubblico La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 settembre 2022)ha compiuto glilo scorso 9 settembre. Il conduttore de La Vita inha raggiunto la soglia dei 50 e ha voluto condividere su Instagram un post in cui prende in giro se stesso: ha riferito ai follower di aver raggiunto la maggiore età.. per quale motivo? Il giornalista, tanto amato dal pubblico, ha ricevuto gliinda parte dello studio durante il programma. Durante il collegamento col Festival di Venezia, Rocio Muñoz Morales, madrina della Mostra Internazionale dell’arte cinematografica, ha voluto prendersi un momento per fare gli. È stata una sorpresa che il festeggiato non si aspettava e che ha colto con molto entusiasmo e commozione. Glida parte del pubblico La ...

