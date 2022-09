Vranckx: “Farò di tutto per meritarmi un grande club come il Milan” (Di domenica 11 settembre 2022) Aster Vranckx, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato del Milan come un club da guardare e per il quale avrebbe voluto giocare Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 settembre 2022) Aster, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato delunda guardare e per il quale avrebbe voluto giocare

Milan, Vranckx si presenta: "Pronto a raccogliere l'eredità di Kessie. Darò il massimo" Ore intense per Aster Vranckx, diciannovenne centrocampista belga arrivato al Milan dal Wolfsburg ... Ora che sono qui, farò di tutto allenandomi al meglio per meritare questa maglia'. La scorsa ... Vranckx: 'Pronto a raccogliere l'eredità di Kessie' ...sono qui farò di tutto per meritare questa maglia. Sabato ho esordito ed è stata una sfida. Eravamo in 10 e non potevo permettermi di sbagliare. È stata una grande emozione'. L'anno scorso Vranckx è ...