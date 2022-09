Ucraina: l’esercito di Kiev avanza nella regione di Kharkiv. Abbattuto cacciabombardiere russo (Di domenica 11 settembre 2022) L'esercito di Kiev continua ad avanzare nel sud del Paese, liberando città e villaggi occupati dai russi. "E' in corso la liberazione di villaggi nei distretti di Kupiansk e Izyum, nella regione di Kharkiv": lo ha affermato lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 settembre 2022) L'esercito dicontinua adre nel sud del Paese, liberando città e villaggi occupati dai russi. "E' in corso la liberazione di villaggi nei distretti di Kupiansk e Izyum,di": lo ha affermato lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino L'articolo proviene da Firenze Post.

