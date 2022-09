Torino, che beffa: la squadra di Juric domina e perde (Di domenica 11 settembre 2022) A San Siro il Torino domina l’Inter, Handanovic salva i nerazzurri a più ripresa poi la beffa per i granata Torino, che beffa. Si potrebbe riassumere così la sfida dei granata a San Siro contro l’Inter. Una partita giocata a viso aperto e dominata a larghi tratti dalla squadra di Juric. Corsa, palleggio, più tranquillità e diverse occasioni da gol non sfruttate. Ed è proprio questo ultimo punto a pesare sulla sconfitta, perché oltre a un grande Handanovic i granata potevano passare in vantaggio. Forse lo avrebbero anche meritato, ma poi l’Inter ha trovato il guizzo nel finale che ha beffato la squadra di Juric (a San Siro con Paro). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) A San Siro ill’Inter, Handanovic salva i nerazzurri a più ripresa poi laper i granata, che. Si potrebbe riassumere così la sfida dei granata a San Siro contro l’Inter. Una partita giocata a viso aperto eta a larghi tratti dalladi. Corsa, palleggio, più tranquillità e diverse occasioni da gol non sfruttate. Ed è proprio questo ultimo punto a pesare sulla sconfitta, perché oltre a un grande Handanovic i granata potevano passare in vantaggio. Forse lo avrebbero anche meritato, ma poi l’Inter ha trovato il guizzo nel finale che hato ladi(a San Siro con Paro). L'articolo proviene da Calcio News 24.

