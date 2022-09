Roma, stretta antidroga: 8 arresti in poche ore (Di domenica 11 settembre 2022) Il mercato della droga, nella Capitale, è sempre molto attivo. Per questo motivo la Polizia di Stato lavora, senza sosta, per prevenire e reprimere i reati inerenti alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti nella periferia Est di Roma e nei quartieri Appio e Ardeatino. Leggi anche: Blitz antidroga nella Capitale: arresti dal centro storico alle periferie I quartieri tra droga e soldi Nei pressi della Capitale, i controlli da parte degli agenti di Polizia hanno portato all’arresto di un 53enne italiano gravemente indiziato di spaccio. Dopo un’attenta perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, i poliziotti del IV Distretto “San Basilio” hanno rinvenuto alcune quantità di cocaina e 28.000 euro in contanti: il probabile guadagno della sua attività illecita. L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato l’arresto stabilendo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) Il mercato della droga, nella Capitale, è sempre molto attivo. Per questo motivo la Polizia di Stato lavora, senza sosta, per prevenire e reprimere i reati inerenti alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti nella periferia Est die nei quartieri Appio e Ardeatino. Leggi anche: Blitznella Capitale:dal centro storico alle periferie I quartieri tra droga e soldi Nei pressi della Capitale, i controlli da parte degli agenti di Polizia hanno portato all’arresto di un 53enne italiano gravemente indiziato di spaccio. Dopo un’attenta perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, i poliziotti del IV Distretto “San Basilio” hanno rinvenuto alcune quantità di cocaina e 28.000 euro in contanti: il probabile guadagno della sua attività illecita. L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato l’arresto stabilendo la ...

