Rapinano cellulare e scappano ma la vittima li fa arrestare

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima gli hanno offerto l’acquisto di droga. Poi, al suo rifiuto, gli hanno sottratto il telefonodalle tasche e sono scappati. Lali ha inseguiti ma dopo aver ricevuto minacce, ha desistito. E’ accaduto la scorsa notte nel centro storico di Napoli dove la Polizia è riuscita comunque adi rapinatori, uno dei due ha 17 anni. E’ in largo Banchi Nuovi che il ragazzo ha subìto la rapina. I Falchi della Squadra Mobile, proprio grazie alle sue descrizioni, hanno rintracciato e bloccato, poco dopo, i rapinatori in piazzetta Nilo. Un 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria mentre il complice, 17enne napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

