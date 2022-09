Monza, Stroppa: «Avremmo potuto fare di meglio. Sostegno? Ce l’ho sempre» (Di domenica 11 settembre 2022) Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato dopo il pareggio dei lombardi contro il Lecce: le sue dichiarazioni Giovanni Stroppa ha parlato a Dazn dopo Lecce-Monza. PAREGGIO – «Aldilà della volontà c’era un avversario forte, peccato per il gol a inizio secondo tempo. Verso la fine del primo tempo sentivo mugugni del pubblico, sarebbe potuta andare in un altro modo. Sicuramente abbiamo sofferto, il portiere ha fatto 2-3 parate strepitose ma ci portiamo a casa un punto». FUTURO – «Il Sostegno c’era anche prima, a maggior ragione ci sarà in un momento come questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Giovanni, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio dei lombardi contro il Lecce: le sue dichiarazioni Giovanniha parlato a Dazn dopo Lecce-. PAREGGIO – «Aldilà della volontà c’era un avversario forte, peccato per il gol a inizio secondo tempo. Verso la fine del primo tempo sentivo mugugni del pubblico, sarebbe potuta andare in un altro modo. Sicuramente abbiamo sofferto, il portiere ha fatto 2-3 parate strepitose ma ci portiamo a casa un punto». FUTURO – «Ilc’era anche prima, a maggior ragione ci sarà in un momento come questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

