Meteo, le previsioni del weekend: bel tempo su gran parte d'Italia, poi caldo africano

Da sabato 10 settembre tornerà il bel tempo su gran parte dell'Italia. Una coda di instabilità porterà piovaschi al mattino in Emilia Romagna e sulle Alpi orientali. Non si escludono, al Sud, piogge di passaggio anche in Campania. La domenica sarà prevalentemente soleggiata con qualche momento di incertezza: note instabili sono attese sul versante adriatico sotto forma di veloci acquazzoni più probabili a ridosso dell'Appennino.

Le previsioni di sabato 10 settembre

Pressione in aumento al Nord, con piogge isolate sulle Alpi del Triveneto e sull'Appennino emiliano romagnolo. Soleggiato sulle altre regioni con temperature in aumento comprese tra 24 e 28 gradi. Al Centro cielo spesso soleggiato con un aumento pomeridiano della nuvolosità su Marche e Umbria con occasionali piovaschi. Massime comprese tra 25 ...

