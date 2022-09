Le tante strade del social engineering e perché non riusciamo mai a prevenirlo (Di domenica 11 settembre 2022) Vi ricordate quando da bambini vi dicevano di non accettare caramelle dagli sconosciuti? Bene, quando si parla di social engineering, praticamente, si fa riferimento allo stesso monito, soltanto in formato digitale. Non è un caso se oggi, ancor più degli attacchi hacker tradizionali, ancor più delle violazioni delle policies di sicurezza, ancor più del phishing – o in abbinata con quest’ultimo -, il social engineering è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per carpire, senza autorizzazione, dei dati personali o delle informazioni riservate ai vari utenti delle piattaforme digitali. Il social engineering si basa su quelle che sono le nostre debolezze: il rapporto e la relazione con altre persone che cercano di conquistarsi la nostra fiducia. È un aspetto della società che si è ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 settembre 2022) Vi ricordate quando da bambini vi dicevano di non accettare caramelle dagli sconosciuti? Bene, quando si parla di, praticamente, si fa riferimento allo stesso monito, soltanto in formato digitale. Non è un caso se oggi, ancor più degli attacchi hacker tradizionali, ancor più delle violazioni delle policies di sicurezza, ancor più del phishing – o in abbinata con quest’ultimo -, ilè uno degli strumenti maggiormente utilizzati per carpire, senza autorizzazione, dei dati personali o delle informazioni riservate ai vari utenti delle piattaforme digitali. Ilsi basa su quelle che sono le nostre debolezze: il rapporto e la relazione con altre persone che cercano di conquistarsi la nostra fiducia. È un aspetto della società che si è ...

_iunius : @EugeneAndHisAxe @Mmc61452013 @pizzadifango Probabile, la foto è da internet Ma ce ne stanno tante di strade ridott… - de_linda71 : Non sai che tutto è possibile nella vita fuorché tornare indietro? Le strade sono tante, ognuno crede di prendere l… - UnitedHeadies : RT @PauDybala_JR: E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensa… - oronzio1 : UNA TRA LE TANTE LEGGI SBAGLIATE: DARE LA PRECEDENZA AI PEDONI NELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE STRADE. RISULTATO: AUMENT… - sonostronzio : @devis_zanaga Fatto. 50km, 500€/mese per 2 anni. Primo impiego, laureato senza esperienza. Ancora ringrazio per que… -