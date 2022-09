Lazio prudente | decide nella ripresa | 2-0 al Verona

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022) – È la tattica giusta per lanel primo tempo, decisiva. E Luis Alberto dà il meglio di sé quando entra a metà o a tre quarti della partita. Se rispetterà sempre, per il possibile, questo scaltro comportamento, avremo piacevoli sorprese in questo campionato, dove le concorrenti ai posti per l’Europa certamente non mancano. Primo tempo, ma non senza azioni di rilievo. Dopo una serie sterile di attacchi da parte di, la prima azione importante si registra al 27’, quando Basic lancia un siluro, ma Montipò devìa sul palo. Due minuti dopo, Immobile si trova solo davanti al portiere, ma l’arbitro Irrati lo blocca: fuorigioco. Al 42’ l’incursore Lazzari entra in area, salta Doig ma perde l’attimo favorevole. Al 46’ ...