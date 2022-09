(Di domenica 11 settembre 2022) Un aereo utraleggero Df 2000 èto nei pressi deldi, in zonaEst e i due occupanti sono morti. Si trattava di C.M., un orefice aquilano di 70 anni, e di una donna, M.R.V, di 64 anni. La dinamica dei fatti è in via di accertamento, ma sembra che velivolo fosse in fase di atterraggio, a 20 metri dal punto e abbia trovato qualche ostacolo, forse un ramo, che avrebbe causato lo schianto. Il pubblico ministero di turno Gallo è stato informato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del. “È l’ennesima tragedia che ci colpisce”, ha commentato all’Adn Kronos il sindaco de, Pierluigi Biondi. “Li conoscevo – dice – ma solo di nome. Cercherò di saperne di più, so che sul posto ci sono carabinieri e vigili del fuoco: li ...

fattoquotidiano : L’Aquila, ultraleggero precipita sopra il depuratore di Fossa. Muore coppia di ultrasessantenni abruzzesi - zav_news : ??? Un aereo ultraleggero è precipitato nella zona di #Fossa, vicino all'aeroporto di Preturo (L'Aquila) per cause s… - LaStampa : L’Aquila, precipita un ultraleggero: muore una coppia di anziani - RossanaGiannan2 : RT @LaStampa: L’Aquila, precipita un ultraleggero: due morti - infoitinterno : L’Aquila: cade aereo ultraleggero, muore coppia -

Un aereo utraleggero Df 2000 è precipitato nei pressi del depuratore di Fossa, nella provincia a est di, vicino all'aeroporto di Preturo per cause sconosciute e i due occupanti sono morti. Secondo quanto si è appreso, era diretto in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Sul posto in questo ...... un aereo è precipitato oggi 11 settembre, a Fossa, piccolo comune nell'immediata periferia est di, non molto distante da una pista di atterraggio.era di ritorno da un volo ...