Kate Middleton e Meghan Markle in nero per la Regina: look a confronto (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri, a sorpresa, il principe Harry e Meghan Markle si sono uniti al principe William e Kate Middleton per una commovente passeggiata al Castello di Windsor dopo la morte della Regina Elisabetta. Dopo mesi di tensione, in cui i quattro non sono mai stati visti insieme in pubblico, hanno deciso di mettere da parte i problemi personali per dimostrarsi uniti in un momento così difficile per la famiglia. Occhi puntati sulla Duchessa di Sussex e la nuova Principessa del Galles. Entrambe indossavano abiti formali neri, anche se una, più dell’altra, ha deciso di osare. Kate Middleton non si smentisce: è una royal impeccabile Visibilmente affranta e dispiaciuta, Kate Middleton non ha perso occasione per confermarsi una royal impeccabile. Per ... Leggi su amica (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri, a sorpresa, il principe Harry esi sono uniti al principe William eper una commovente passeggiata al Castello di Windsor dopo la morte dellaElisabetta. Dopo mesi di tensione, in cui i quattro non sono mai stati visti insieme in pubblico, hanno deciso di mettere da parte i problemi personali per dimostrarsi uniti in un momento così difficile per la famiglia. Occhi puntati sulla Duchessa di Sussex e la nuova Principessa del Galles. Entrambe indossavano abiti formali neri, anche se una, più dell’altra, ha deciso di osare.non si smentisce: è una royal impeccabile Visibilmente affranta e dispiaciuta,non ha perso occasione per confermarsi una royal impeccabile. Per ...

