Juve-Salernitana 2-2, gol e polemiche al fotofinish (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – La Juventus e la Salernitana pareggiano 2-2 all’Allianz Stadium nel match valido per la sesta giornata della Serie A. I bianconeri salgono a 10 punti, a -4 dalla vetta della classifica. I campani, avanti di 2 reti all’intervallo, hanno 7 punti. La Salernitana sblocca il risultato al 18? con Candreva, che è puntuale all’appuntamento sul secondo palo: cross teso di Mazzocchi, liberato da un colossale errore di Cuadrado, Candreva appoggia in rete per lo 0-1. La Juve di Allegri offre il consueto spettacolo rivedibile: ritmo lento, poche idee, pochissime occasioni. I bianconeri non pungono, la Salernitana non ha nemmeno bisogno di difendersi con le unghie e può permettersi di affondare i colpi con relativa tranquillità. Prima del riposo, arriva il meritato raddoppio campano. Piatek conclude, ... Leggi su funweek (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Lantus e lapareggiano 2-2 all’Allianz Stadium nel match valido per la sesta giornata della Serie A. I bianconeri salgono a 10 punti, a -4 dalla vetta della classifica. I campani, avanti di 2 reti all’intervallo, hanno 7 punti. Lasblocca il risultato al 18? con Candreva, che è puntuale all’appuntamento sul secondo palo: cross teso di Mazzocchi, liberato da un colossale errore di Cuadrado, Candreva appoggia in rete per lo 0-1. Ladi Allegri offre il consueto spettacolo rivedibile: ritmo lento, poche idee, pochissime occasioni. I bianconeri non pungono, lanon ha nemmeno bisogno di difendersi con le unghie e può permettersi di affondare i colpi con relativa tranquillità. Prima del riposo, arriva il meritato raddoppio campano. Piatek conclude, ...

GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - forumJuventus : TS: 'Juve, emergenza col Benfica. Locatelli ko, Rabiot a rischio. I due centrocampisti saltano la Salernitana. Cors… - jsainzlipa : RT @TheMascs: La mia Juve ridotta a fare questi teatrini ridicoli in casa contro la Salernitana, roba da interisti complessati. Che brutta… - picardi_pietro : RT @dariopelle3: #Marelli sul gol di #Milik in #Juve??#Salernitana: 'Decisione incomprensibile'. - Delorean861 : 11 SETTEMBRE 2001 TORRI GEMELLE, tutto quello che volete ok 11 SETTEMBRE 2022 JUVE SALERNITANA 2-2 tutti noi sappiamo cosa è peggio -