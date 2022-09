Juve | Allegri | «Non dico niente sul gol annullato»

GoalItalia : La Juve fatica? Allegri ha una domanda ?? - juventusfc : ??Allegri: « Tra i lati positivi, la partita di Parigi ha lasciato un'ottima reazione dopo lo svantaggio. Non dobbia… - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ??A Muso Corto ?? #Allegri adesso vuole una #Juve antipatica ?? #Leclerc fa impazzire… - IvanBiancoNeroJ : @andrea_bruschi Eh pare proprio di si. Allegri dice che la partita importante è quella col Benfica in casa. C'è da… - NoomSleep : RT @principegatto_: @juventusfc @EASPORTSFIFA Goal annullato da inchiesta ma la Juve sotto allegri è la cosa peggiore che mi sia mai capita… -

...al termine della partita pareggiata dalla Juventus con la Salernitana in recupero Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata dallacon la ...4,5 : cheè Una domanda a cui non c'è risposta. E il pareggio finale non serve per trovarla, essendo ormai tutto nervi ciò che accade. Salernitana Sepe 7,5 : se ne parla molto poco, ma ...Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Salernitana . Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio per 2-0, nella ripresa i bianconeri sono andati vicini a r ...Una gara incredibile come non si vedeva da tempo. Succede di tutto nei cinque minuti finali della gara, diventati poi 12 con il fischio finale al 112esimo: rigore di Bonucci respinto da Sepe e ...