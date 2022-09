Isola dei famosi, ex concorrente finisce in manette: l’accusa è pesantissima (Di domenica 11 settembre 2022) Franco Terlizzi, ex concorrente dell’Isola dei famosi, è stato arrestato assieme ad altre 12 persone: per lui l’accusa è gravissima. I telespettatori lo ricordano soprattutto per la sua partecipazione alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi, andata in onda dal gennaio all’aprile 2018, dove si ritirò per un malore che lo costrinse ad effettuare una serie di controlli. Franco Terlizzi, 60 anni, è stato arrestato. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi fa parte delle tredici persone fermate ieri mattina dai nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza in un’operazione anti-‘ndrangheta. Oltre alla partecipazione all’Isola dei famosi, Terlizzi è ricordato ... Leggi su kronic (Di domenica 11 settembre 2022) Franco Terlizzi, exdell’dei, è stato arrestato assieme ad altre 12 persone: per luiè gravissima. I telespettatori lo ricordano soprattutto per la sua partecipazione alla tredicesima edizione dell’dei, andata in onda dal gennaio all’aprile 2018, dove si ritirò per un malore che lo costrinse ad effettuare una serie di controlli. Franco Terlizzi, 60 anni, è stato arrestato. L’exdell’deifa parte delle tredici persone fermate ieri mattina dai nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza in un’operazione anti-‘ndrangheta. Oltre alla partecipazione all’dei, Terlizzi è ricordato ...

