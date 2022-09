(Di domenica 11 settembre 2022) Trein più rispetto a sabato in, ora 117, mentre continuano a non esserci pazienti nelle terapie intensive e non ci sono altri morti per il virus. Secondo i dati della Regione, ...

Antipeppe : @539th Umbria 291 vs 243 +67 sull'atteso ?? +3 ricoveri uti stabili nessun decesso +6 ricoveri sull'atteso ?? - EugenioBerto70 : In Umbria tre ricoverati Covid in più ultimo giorno - LaNotiziaQuoti : Ancora un incidente mortale sulla Tre Valli dove ha perso la vita un uomo di 65 anni. - PaolaTacconi : RT @CorriereUmbria: +++ Morto il giornalista perugino Roberto Renga #Umbria #Perugia #giornalismo #RobertoRenga - PerugiaViVa : RT @CorriereUmbria: +++ Morto il giornalista perugino Roberto Renga #Umbria #Perugia #giornalismo #RobertoRenga -

ricoverati Covid in più rispetto a sabato in, ora 117, mentre continuano a non esserci pazienti nelle terapie intensive e non ci sono altri morti per il virus. Secondo i dati della Regione, ...L'alternativa è quella di rinviare l'apertura generale della stagione venatoria inal 21 ... comunque, scontenterebbe quanti si troverebbero a lamentare comunque la perdita digiorni di ...Rispetto a ieri ci sono tre malati di Covid ricoverati in più negli ospedali dell’Umbria. Sono 117, adesso, secondo quanto riferiscono i dati della Regione. Notizia positiva: continuano a non esserci ...Tre ricoverati Covid in più rispetto a sabato in Umbria, ora 117, mentre continuano a non esserci pazienti nelle terapie intensive e non ci sono altri morti per il virus. (ANSA) ...