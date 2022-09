Il red carpet di Venezia 79: i look più belli della serata finale (Di domenica 11 settembre 2022) Si è chiusa ieri sera la Mostra del Cinema di Venezia e con lui va via anche il nostro appuntamento con il red carpet di Venezia 79. La cerimonia di chiusura è terminata con le star che sfilavano sul red carpet in total black con la madrina Rocio Munoz Morales a Cate Blanchett e Taylor Russell, fino ad arrivare ai registi e tutti gli altri ospiti. Pronti ad ammirare per l’ultima volta le star a Venezia: ecco il red carpet con i look migliori look della serata. I look migliori del red carpet dell’ultima serata a Venezia 79 La prima è Cate Blanchett meravigliosa in un vestito full black di Louis Vuitton. Super iconica, l’attrice ha vinto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Si è chiusa ieri sera la Mostra del Cinema die con lui va via anche il nostro appuntamento con il reddi79. La cerimonia di chiusura è terminata con le star che sfilavano sul redin total black con la madrina Rocio Munoz Morales a Cate Blanchett e Taylor Russell, fino ad arrivare ai registi e tutti gli altri ospiti. Pronti ad ammirare per l’ultima volta le star a: ecco il redcon imigliori. Imigliori del reddell’ultima79 La prima è Cate Blanchett meravigliosa in un vestito full black di Louis Vuitton. Super iconica, l’attrice ha vinto la ...

