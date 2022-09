Diretta Juve - Salernitana ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni (Di domenica 11 settembre 2022) TORINO - Dopo aver perso di misura la prima gara di campionato contro la Roma, la Salernitana di Davide Nicola ha messo sin qui in fila quattro risultati utili consecutivi - una vittoria e tre ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) TORINO - Dopo aver perso di misura la prima gara di campionato contro la Roma, ladi Davide Nicola ha messo sin qui in fila quattro risultati utili consecutivi - una vittoria e tre ...

sportli26181512 : Diretta Juve-#Salernitana ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni: I ragazzi di Nicola, red… - gabririzza : RT @ilciccio67: Se la Juve dovesse beneficiare di un arbitraggio come quello di Fabbri il campionato verrebbe sospeso e la squadra biancone… - CorJuve : RT @ilciccio67: Se la Juve dovesse beneficiare di un arbitraggio come quello di Fabbri il campionato verrebbe sospeso e la squadra biancone… - CikoStark : RT @ilciccio67: Se la Juve dovesse beneficiare di un arbitraggio come quello di Fabbri il campionato verrebbe sospeso e la squadra biancone… -