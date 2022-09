Charlene di Monaco in dolce attesa? Spopola la voce della gravidanza

(Di domenica 11 settembre 2022)diera scomparsa di nuovo dai radar dei royal watchers. Una mossa che, come da copione, ha fatto sorgere speculazioni di ogni tipo, perfino le voci di una nuova. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? Si rincorrono oramai da mesi voci contrastanti sulla principessadi. Da una parte voci anche molte vicine ai … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : L’abito elegante di Charlène di Monaco è la scelta perfetta per i matrimoni d'autunno - infoitcultura : Charlene di Monaco con l’abito da 3.090 euro: li riconquista e non li abbandona più - VanityFairIt : Quest'anno, con papà Alberto di Monaco, c'era anche mamma Charlène ad accompagnare i gemellini a scuola nel loro pr… - MediasetTgcom24 : La principessa Charlene e Alberto di Monaco al picnic: guarda cosa è successo #albertodimonaco #principessa… - Cosmopolitan_IT : La principessa Charlène ha celebrato la fine dell'estate con un picnic insieme alla sua famiglia -

L'ultimo indizio lasciato trasparire durante una riunione di famiglia dadistravolge le aspettative del Principato. Il rientro dalle vacanze estive per la famiglia reale non è mai stato così emozionante e pieno di sorprese.di, ripresasi ...Di Greta Del Prete - 11/09/2022diè finalmente tornata in pubblico ma qualcosa ha destato l'attenzione dei fan: i suoi figli hanno qualcosa di molto diverso Il ritorno della meravigliosadiha fatto ...Incredibile Charlene di Monaco: l'ultima indiscrezione è a dir poco sconvolgente! La principessa e suo marito sono d'accordo ...Charlene di Monaco potrebbe presto diventare mamma per la terza volta, non ci sono conferme in merito. Ecco quale potrebbe essere una prova ...