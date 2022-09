Calendario Coppa Davis 2022: orari partite fase a gironi, quando gioca l’Italia, programma, tv, streaming (Di domenica 11 settembre 2022) Da martedì 13 a domenica 18 settembre è in programma la prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022: l’Italia di capitan Filippo Volandri è stata inserita nel Gruppo A, che gli azzurri giocheranno in casa, a Bologna, con Croazia, Argentina e Svezia. Rai 2 assicurerà la diretta tv in chiaro di tutti i match dell’Italia. Sky Sport assicurerà la diretta tv in abbonamento di tutti i match del girone dell’Italia più un altro match al giorno. RaiPlay assicurerà la diretta streaming gratuita di tutti i match dell’Italia. Sky Go e Now assicureranno la diretta streaming in abbonamento di tutti i match del girone dell’Italia più un altro match al giorno. Supertennix ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Da martedì 13 a domenica 18 settembre è inla primadelle Finali didi capitan Filippo Volandri è stata inserita nel Gruppo A, che gli azzurri giocheranno in casa, a Bologna, con Croazia, Argentina e Svezia. Rai 2 assicurerà la diretta tv in chiaro di tutti i match del. Sky Sport assicurerà la diretta tv in abbonamento di tutti i match del girone delpiù un altro match al giorno. RaiPlay assicurerà la direttagratuita di tutti i match del. Sky Go e Now assicureranno la direttain abbonamento di tutti i match del girone delpiù un altro match al giorno. Supertennix ...

