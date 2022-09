Binotto: «È una vera dormita della Federazione, non sono all’altezza di queste operazioni» (Di domenica 11 settembre 2022) La Ferrari di Charles Leclerc è arrivata seconda al Gran Premio di Formula 1 di Monza, caratterizzato da un pasticcio della direzione di gara. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Team Principal Ferrari, Mattia Binotto. “Non sapevamo come sarebbe finita con una ripartenza. Dopo Abu Dhabi si era parlato di velocizzare la ripartenza e oggi le condizioni c’erano. Non sappiamo perché abbiano aspettato così tanto a fare riaccodare le vetture. È una vera dormita della FIA e a oggi non sono ancora all’altezza di questo tipo di operazioni. Hanno cambiato volto, ma in certe decisioni sono troppo prudenti e lenti: la F1 ha bisogno di un’altra marcia, le gare vanno corse in pista e non dietro a una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) La Ferrari di Charles Leclerc è arrivata seconda al Gran Premio di Formula 1 di Monza, caratterizzato da un pasticciodirezione di gara. Al terminegara, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Team Principal Ferrari, Mattia. “Non sapevamo come sarebbe finita con una ripartenza. Dopo Abu Dhabi si era parlato di velocizzare la ripartenza e oggi le condizioni c’erano. Non sappiamo perché abbiano aspettato così tanto a fare riaccodare le vetture. È unaFIA e a oggi nonancoradi questo tipo di. Hanno cambiato volto, ma in certe decisionitroppo prudenti e lenti: la F1 ha bisogno di un’altra marcia, le gare vanno corse in pista e non dietro a una ...

