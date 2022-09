pccpla : RT @SCUtweet: #Elkann a GdS ?? SerieA/Champions? Più che fiducioso.#Juventus vive un nuovo ciclo e serve pazienza: la squadra è cambiata ta… - LukeAresman : @matteosalvinimi Mi spiace ma a livello comunicativo @CarloCalenda è peggio di Allegri post partita - c92005924 : @TUTTOJUVE_COM Ma come fate a guardare la Juve di Allegri senza innervosirvi? O siete simpatizza giusto x o siete a… - rudylarossa : RT @SCUtweet: #Elkann a GdS ?? SerieA/Champions? Più che fiducioso.#Juventus vive un nuovo ciclo e serve pazienza: la squadra è cambiata ta… - StefaniaStefyss : RT @SCUtweet: #Allegri ?? PSG? Buona reazione dopo 2-0; spiace siam passati per simpatici (giocato bene) perché dobbiamo essere antipatici-… -

Calciomercato.com

LE PAROLE DI- 'La frase su Psg e Benfica E' un uomo molto esperto, molto più di me, ha la malizia che caratterizza gli allenatori italiani, che rispetto moltissimo'. PRESSIONE - 'Pressione ...Il dg bianconero spiega la formazione di: 'Le scelte che vengono fatte sono corrette, ... poi non è un problema nostro quello che è successo col Manchester,vederlo in una situazione che ... Allegri: 'Spiace non avere Locatelli e Rabiot, ma ho già rischiato con Di Maria e non ha pagato. Da Kean voglio...' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...In altri tempi, il brodino sarebbe stato garantito: Juve-Salernitana è sempre stata partita da pronostico fisso e tale resta. Siccome però la Signora attuale è quasi impronosticabile, meglio andarci c ...