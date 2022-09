90 giorni per innamorarsi, Usman Sojaboy e Kimberly stanno ancora insieme? (Di domenica 11 settembre 2022) A grande sorpresa, i fan di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni che stanno seguendo le nuove puntate in onda su Real Time, hanno rivisto un protagonista di una passata stagione. E che protagonista: parliamo di Usman, conosciuto anche come Sojaboy che ci ha regalato delle perle non da poco, durante la sua conoscenza con Lisa che era volata in Africa solo per conoscere e sposare il rapper pronto a diventare il più famoso del suo paese e poi a conquistare anche fan oltreoceano. Un progetto, quello di Sojaboy che però non è andato come si aspettava visto che alla fine, dopo il matrimonio, lui e Lisa, come era prevedibile che accadesse, hanno divorziato. Ma Sojaboy non demorde e oltre a continuare a fare musica e ad avvicinarsi all’olimpo del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) A grande sorpresa, i fan di 90per-Prima dei 90cheseguendo le nuove puntate in onda su Real Time, hanno rivisto un protagonista di una passata stagione. E che protagonista: parliamo di, conosciuto anche comeche ci ha regalato delle perle non da poco, durante la sua conoscenza con Lisa che era volata in Africa solo per conoscere e sposare il rapper pronto a diventare il più famoso del suo paese e poi a conquistare anche fan oltreoceano. Un progetto, quello diche però non è andato come si aspettava visto che alla fine, dopo il matrimonio, lui e Lisa, come era prevedibile che accadesse, hanno divorziato. Manon demorde e oltre a continuare a fare musica e ad avvicinarsi all’olimpo del ...

