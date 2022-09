5 modi per combattere lo stress da rientro (Di domenica 11 settembre 2022) Sapete cos'è il post vacation blues? Se non conoscete il termine, sicuramente lo avete sperimentato: è quella sensazione di malessere, combinato a stanchezza, irritabilità, mancanza di iniziativa che si sperimenta al rientro dalle vacanze, quando la spensieratezza cede il passo alla routine. Ha un nome, anche in italiano: è la «sindrome da rientro», e colpisce in media una persona su dieci (secondo le stime più ottimistiche). Non è da sottovalutare: se non si comincia subito a combattere questo tipo di stress, il rischio è che diventi cronico, con tutte le relative conseguenze negative sulla qualità della vita e - alla lunga - sulla salute. È bene, insomma, ricominciare con il piede giusto, e non prendere mai la post vacation blues sottogamba. Ecco allora alcuni consigli utili per ripartire: Non avere fretta di tornare ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 settembre 2022) Sapete cos'è il post vacation blues? Se non conoscete il termine, sicuramente lo avete sperimentato: è quella sensazione di malessere, combinato a stanchezza, irritabilità, mancanza di iniziativa che si sperimenta aldalle vacanze, quando la spensieratezza cede il passo alla routine. Ha un nome, anche in italiano: è la «sindrome da», e colpisce in media una persona su dieci (secondo le stime più ottimistiche). Non è da sottovalutare: se non si comincia subito aquesto tipo di, il rischio è che diventi cronico, con tutte le relative conseguenze negative sulla qualità della vita e - alla lunga - sulla salute. È bene, insomma, ricominciare con il piede giusto, e non prendere mai la post vacation blues sottogamba. Ecco allora alcuni consigli utili per ripartire: Non avere fretta di tornare ...

Inter : - 1?? a #MilanInter ? Guardate ora su @recast_app tutti i gol di #Lautaro contro il Milan per prepararvi nel miglio… - PivaEdoardo : RT @Ponkia3: Di due argomenti non ho sentito parlare in questa campagna elettorale: lotta all’evasione, uno dei pochi modi per abbassare le… - VivaLowCost : ??Avete un problema con Amazon e volete contattare il servizio clienti? In questa guida trovate tutti i modi per far… - jenben9000 : RT @PokemonIT: In settembre, unisciti a Clefairy per festeggiare la luna piena del raccolto! Per tutta la settimana, il Pokémon amante de… - Mattia28907967 : RT @mirkonicolino: Una delle certezze degli arbitraggi in Italia è che cambiano i regolamenti, ma sui falli di mano la confusione rimane se… -