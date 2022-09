Una Vita, trame spagnole: Aurelio rapito da Rodrigo viene dichiarato morto (Di sabato 10 settembre 2022) Tornano le anticipazioni spagnole Una Vita e le notizie che arrivano dagli spoiler iberici ci rivelano che la situazione si farà difficile per il Quesada. Dopo essere scomparso misteriosamente Aurelio verrà dichiarato morto quando gli inquirenti rinverranno un cadavere carbonizzato e Marcelo si dichiarerà convinto che si tratti di Aurelio. Ma vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola in onda su Canale 5. Anticipazioni Una Vita, trame spagnole Una Vita si avvicina all’epilogo finale, ma prima di giungere alla parola “Fine” molte vicende terranno ancora i tantissimi fans con il fiato sospeso. Una di queste vedrà il compimento della vendetta di Rodrigo, nei confronti di ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 10 settembre 2022) Tornano le anticipazioniUnae le notizie che arrivano dagli spoiler iberici ci rivelano che la situazione si farà difficile per il Quesada. Dopo essere scomparso misteriosamenteverràquando gli inquirenti rinverranno un cadavere carbonizzato e Marcelo si dichiarerà convinto che si tratti di. Ma vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola in onda su Canale 5. Anticipazioni UnaUnasi avvicina all’epilogo finale, ma prima di giungere alla parola “Fine” molte vicende terranno ancora i tantissimi fans con il fiato sospeso. Una di queste vedrà il compimento della vendetta di, nei confronti di ...

